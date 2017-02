24.02.17 - 12:04

Aktuell: Dr. Heintzen aus Dülmen verschwunden

Seit Donnerstag, gegen ca. 13:30 Uhr, wird der 55-jährige Rainer Heintzen aus Dülmen vermisst. Herr Heintzen ist selbständiger Arzt und betreibt eine Gemeinschaftspraxis am Overbergplatz in Dülmen, von wo er plötzlich verschwunden ist. Herr Heintzen ist vermutlich mit seinem Auto (VW Golf, silberfarben, mit dem amtlichen Kennzeichen COE-RH 789) unterwegs. Sofortige Suchmaßnahmen im Stadtgebiet durch Polizeibeamte und Angehörige blieben bislang ergebnislos. Hinweise bitte direkt an die Polizei.