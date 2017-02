24.02.17 - 09:33

Feuerwehreinsatz in Bäckerei in Senden

In einer Bäckerei im Ortskern von Senden hat es gebrannt. Die Geiping-Filiale in der Herrenstraße bleibt heute geschlossen. Das Feuer war früh am Morgen in der Herrentoilette in der ersten Etage ausgebrochen. Klopapier hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr rückte mit über 40 Einsatzkräften aus. Sie hatte die Flammen schnell gelöscht. Niemand wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes waren noch nicht viele Kunden in der Filiale. Die Kriminalpolizei ist unterwegs, um die Hintergründe zu untersuchen. Für die Mitarbeiter der Bäckerei heißt es sauber machen. Sie beseitigen unter anderem die Spuren des Löschschaums und tauschen die Ware aus. Rauch zog durch die Räume, deshalb ist das nötig. Kunden sollen nur frische Ware bekommen. Morgen öffnet die Bäckerei wieder.