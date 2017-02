24.02.17 - 06:56

Grundschüler der Ostwallschule ziehen durch Lüdinghausen

Heute Morgen tummeln sich Minions, Cowboys, Hexen und Prinzessinen in der Ostwallschule in Lüdinghausen. Heute ist alles etwas anders: die komplette Grundschule zieht heute als Karnevalsumzug durch die Innenstadt. Und auch der Umzug an sich ist anders als die sonstigen Umzüge im Kreis Coesfeld.

Denn die Schüler, die den Umzug machen, werfen nicht, sondern fangen Kamelle - und zwar von Eltern und Geschäftsleuten, die am Rand stehen und dem Umzug zuschauen. Ein ganz besonders heiß geliebter Punkt, an dem die Kinder gerne vorbeiziehen, ist in der Nähe der Eisdiele. Da wissen Sie, da gibts immer besonders viele Süßigkeiten. Der Umzug schlängelt sich vom Schulhof, über den Ostwall, den Marktplatz und dann die kleine Münsterstraße und den Neumarkt zurück zur Schule. Danach geht es dann - je nach Wetter - mit Polonesen auf dem Schulhof oder in den Klassen weiter. Unterricht gibt's heute nicht. Der Umzug startet um 10 Uhr und dauert ca. eine dreiviertel Stunde.