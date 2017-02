24.02.17 - 16:57

Kritik an Olfener Karnevalsfeier auf dem Marktplatz

Die ersten großen Karnevalsfeiern im Kreis sind gelaufen. Da werden in Olfen jetzt kritische Stimmen laut. Unter anderem schreibt Marie auf Facebook, es sei im Festzelt auf dem Marktplatz viel zu voll gewesen. Menschen hätten geweint, aus Angst keine Luft mehr zu bekommen. Gleichzeitig beschwert sich Lena darüber nicht mehr ins Zelt gelassen worden zu sein. Auf Nachfrage bei der Karnevalsgesellschaft Kitt, sagt diese: alles sei friedlich verlaufen. Es sei zwar voll gewesen, aber so sei es an Karneval in Olfen nun einmal. Die Organisatoren wollen dennoch bei den weiteren Feiern heute Abend und in den kommenden Tagen die Situation an den Eingängen im Blick behalten - und wenn nötig, mit den Sicherheitsleuten sprechen.