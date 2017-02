24.02.17 - 17:00

Lange Fangesichter nach Europaleague-Auslosung im Kreis Coesfeld

"Dümmer hätt's nicht laufen können", sagen heute Fußballfans im Kreis Coesfeld. In der Europaleague hat die Auslosung ergeben, dass Schalke gegen Gladbach antreten muss. Damit müssen die beiden letzten deutschen Mannschaften ds Wettbewerbs bereits im Achtelfinale gegeneinander antreten. "Ärgerlich", findet das Jörg Huesmann vom Gladbach Fanclub Borussen Express aus Coesfeld. Seine Mannschaft muss damit dreimal im kommenden Monat gegen Schalke spielen. Hin- und Rückspiel der Europaleague und auch noch in der Bundesliga. Martina Marott von Stetten vom Schalke Fanclub Steverknappen in Olfen findet die Auslosung ebenfalls schade. Damit steht jetzt schon fest, dass es nur eine deutsche Mannschaft ins Viertelfinale schafft.