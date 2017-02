24.02.17 - 06:59

Polizei beendet Party auf Karnevalswagen in Billerbeck - Bilanz fällt relativ ruhig aus

Die Festzelte im Kreis Coesfeld haben dem Sturm Stand gehalten. Auf den Altweiber-Parties unter anderem in Billerbeck, Olfen und Seppenrade feierten die Narren bis in die Nacht. Polizei und Rettungskräfte hatten auch hier einiges zu tun. In Billerbeck musste die Polizei das erste Mal tagsüber während des Umzugs einschreiten. Ein Karnevalswagen war ausgeschert und hatte mit lauter Musik vor einem Haus weitergefeiert. Die Polizei musste die Gruppe ermahnen doch woanders weiter zufeiern. Als die Parties in den Festzelten dann später am Abend so richtig kochten. Gab es mehrere Prügeleien. Ein Mann aus Gescher wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam. Der Rettungsdienst versorgte in Billerbeck hauptsächlich betrunkene oder gestürzte Narren. 12 Patienten kamen ins Krankenhaus.

In Olfen griff ein Mann eine junge Lüdinghauserin auf dem Marktplatz an und verletzte sie. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Auch wenn es einige Einsätze gab, sprechen Polizei und DRK-Rettungsdienst insgesamt von einer ruhigen Altweiber-Nacht.