24.02.17 - 19:38

Stadt Lüdinghausen versucht sich im Kinostreit zu erklären

Viele Lüdinghauser - und auch Politiker haben in den vergangenen Tagen wegen des Kinoprojektes auf die Stadt geschimpft. Heute hat die Stadt einen Versuch gestartet, sich zu erklären. Sie wehrt sich gegen die Kritik daran, dass sie sich noch vor der Ratsentscheidung für einen der beiden Investoren ausgesprochen hatte. Das habe Gründe gehabt, schreibt die Stadt heute. Zum einen habe lediglich der Investor Apollon bereits feste Mieter für den Supermarkt und das Kino vorweisen können. Außerdem habe sich der Gestaltungsbeirat der Stadt bereits im Januar optisch für den Apollon Komplex ausgesprochen. Beide Investoren seien aber weiterhin im Rennen. Bleiben beide bei der Stange, entscheidet der Rat im April nochmal darüber, welches Kino er in Lüdinghausen haben will.