24.02.17 - 07:08

Sturmtief Thomas wirbelt Bahnverkehr durcheinander - 50 Einsätze im Kreis

Im Kreis Coesfeld spüren Bahnfahrer immer noch die Folgen der heftigen Windböen. Auf der Bahnstrecke Münster Ascheberg Dortmund ist der Abschnitt zwischen Münster und Davensberg gesperrt. Die Oberleitung ist hier beschädigt. Ein Baum ist umgekippt. Die Eurobahn versucht, Busse zu organisieren. Nach jetzigem Stand fahren die Züge auf der Strecke erst ab Davensberg Richtung Dortmund. Probleme gibt es auch auf der Strecke Enschede Lüdinghausen Dortmund. Hier sind Züge verspätet

Auch Polizei und Feuerwehr im Kreis Coesfeld blicken auf eine unruhige Nacht zurück.

Äste knickten ab, kleinere Bäume stürzten um und Baustellenschilder flogen durch die Gegend. Außerdem wehte der Sturm Gartenmöbel und Mülltonnen auf die Straße. Kreisweit gab es rund 50 Einsätze. Niemand wurde verletzt. Unfälle gab es nicht.

Anders sah das im Nachbarkreis Borken aus. Zwei Autofahrer fuhren in umgeknickte Bäume. In Gescher ist der Ahauser Damm tewilweise gesperrt, weil zu viele Äste und Bäume auf der Straße liegen. In Ahaus-Wüllen mussten die Veranstalter eine Karnevalsparty vorzeitig beenden. Der Sturm zerrte zu sehr am Festzelt.