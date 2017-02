24.02.17 - 06:57

Vermisster Junge aus Nordkirchen wieder aufgetaucht

In Nordkirchen haben Sie bis in die späten Abendstunden einen Hubschrauber gehört. Die Polizei suchte damit nach einem vermissten 10-jährigen Jungen. Er war von der Maximilian-Kolbe Schule nicht nach Hause gekommen. Bei der Suche setzte die Polizei auch Hunde ein. Gegen Mitternacht kam dann die erlösende Nachricht: Der Junge ist bei seinem Vater in Duisburg. Die Polizei klärt noch, wie er dorthin gekommen ist.