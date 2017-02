25.02.17 - 07:11

"Bauen und Wohnen"-Messe in Lüdinghausen

Seitenwände liegen noch an der Seite, Akkubohrer versenken Schrauben und Stromkabel liegen in den Gängen. In diesen Minuten ist noch kaum zu glauben, dass heute um 11 Uhr die Messe Bauen und Wohnen im Lüdinghauser Berufskolleg starten soll. Rund 90 Aussteller zeigen das Wochenende über neue Trends und geben Tipps rund um die eigenen vier Wände, aber auch zur Finanzierung von Eigentum. Dass die eigenen vier Wände wahnsinnig beliebt sind, zeigt ein Blick auf den Anzeigenmarkt. Es gibt inzwischen mehr Anzeigen von Marklern, als Häuser die noch zu verkaufen sind. Doch vor allem bein Thema Finanzierung droht eine verhängnisvolle Kostenfalle. Die aktuell günstigen Kreditzinsen gibt es meist nur für 10 Jahre, warnt die Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld. Anschlusskredite werden voraussichtlich deutlich teurer. Familien müssen plötzlich monatlich viel mehr zahlen, als gedacht. Die Verbraucherzentrale rät darum für eine Finanzierung unbedingt Angebote mehrerer Banken einzuholen und Häuser nur zu kaufen, wenn auch Luft für eine plötzliche Reparatur im Kredit ist.