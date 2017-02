25.02.17 - 12:12

Karnevalsumzug in Selm rollt gleich an

Rote Nase aufgesetzt, schminken und Kostüm an - und ab gehts. Heute gibts den nächsten Karnevalsumzug - Selm ist an der Reihe. Und da ist schon jetzt am Vormittag einiges los. Die Wagen und Fußgruppen stellen sich schon am Feuerwehrgerätehaus auf. Das heißt für die KG Rot Blau Lüdinghausen - nicht zu lange beim Frühstück trödeln. Unter anderem sind nämlich sie aus dem Kreis Coesfeld mit ihrem Wagen in Selm dabei. Insgesamt gibts über 40 Wagen- und Fußgruppen - also eine ganze Menge, aber der Umzug dauert ja auch eine ganze Zeit - ungefähr drei Stunden sind die Narren in Selm unterwegs.

Wer in der Zeit mal "muss", für den stehen an der Feuerwehr und am Ende der Strecke, am Schulzentrum am Sandforter Weg, Toilettenwagen bereit. An der Schule steht auch das Festzelt, in dem es nach dem Umzug weitergeht. Und übrigens haben der Festausschuss Selmer Karneval und die Stadt in diesem Jahr das Thema Sicherheit besonders im Blick: in diesem Jahr gibt es an verschiedenen Stellen des Umzugs Sicherheitsabsperrungen. Der Karnevalsumzug in Selm startet um 13:11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.