25.02.17 - 07:09

Termin für Bürgerinfo zu umfangreichen düb-Plänen

In Dülmen sollen jetzt Sie zu Wort kommen und über die Zukunft des Freizeitbades düb mitentscheiden können. Die Stadt hat eine Infoveranstaltung angekündigt. Darin sollen unter anderem der Architekt und der Geschäftsführer des dübs die umfangreichen Umbaupläne für das Freizeitbad vorstellen. Klar ist bislang: das düb soll größtenteils für mindestens acht Monate schließen. Wichtigste Reparatur ist der Austausch der maroden Fliesen in einigen Becken. Die notwendige Zwangspause will das düb nutzen, um auch die Umkleiden neu aufzustellen und die dortigen Angsträume zu beseitigen. Das Thema "Piraten" soll sich vom Sprungturm über das Kinderbecken bis in den Gastronomiebereich ziehen. Der Umbau kostet rund sechs Millionen Euro. Die Infoveranstaltung ist am Donnerstag, 16.03.17 - 19 Uhr - Aula Schulzentrum