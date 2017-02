26.02.17 - 09:21

Karneval in Selm verläuft friedlich - Polizei nimmt 17-jährigen fest

In Selm wachen viele Karneval-Fans heute morgen mit ganz müden Augen auf! Hier war gestern richtig was los: 10 Tausend Menschen haben hier am Straßenrand und später auf den Karnevalsparties gefeiert - bunt verkleidet und friedlich. Zumindest die meisten von ihnen, sagt die Polizei. Die Ausnahme ist ein 17-jähriger Selmer. Er war sehr betrunken und auf einer Party auffällig geworden. Die Polizei hatte ihn deshalb aufgefordert, die Party zu verlassen. Daraufhin rastete er aus und schlug auf einen der Polizisten ein. Sie überwältigten ihn und brachten ihn zum Ausnüchtern in ein Krankenhaus. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Ansonsten sind Polizei und Rettungskräfte zufrieden - bis auf kleinerer Einsätze ziehen sie eine positive Karnevalsbilanz in Selm.