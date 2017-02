26.02.17 - 09:23

Karnevalsumzüge heute in Havixbeck, Goxel und Seppenrade

Viele Kinder im Kreis konnten es heute morgen wahrscheinlich kaum erwarten, endlich ihre coolen Kostüme anzuziehen. Für sie geht es heute in Havixbeck, Goxel und Seppenrade bei den Karnevalsumzügen auf Süßigkeiten-Jagd. In Havixbeck packen die Karnevalsgruppen heute morgen die Pakete an Süßigkeiten und Kamellen in große Körbe auf ihre Wagen, in Goxel setzen die Helfer gleich noch die großen Musikboxen unter Strom. Und in Seppenrade stehen sogar schon die ersten Narren am Straßenrand, hier geht es in einer halben Stunde los. Es ist ein ganz besonderer Umzug - Seppenrade feiert nämlich Kinderkarneval. Das Prinzenpaar ist noch ganz jung, die Schüler Leonard und Mara schmeißen Ihnen heute vom Prinzenwagen die Kamelle zu. Los geht der Umzug um 10.11 am Edeka Markt. Hinterher gibt's noch Programm in Festzelt - auch das ist heute besonders für Kinder ausgelegt. Außerdem gibt's am Nachmittag noch Umzüge in Goxel und Havixbeck.