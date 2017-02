26.02.17 - 09:18

Preußen Münster verliert beim Tabellenletzten Mainz

Es sollte der Schritt raus aus dem Tabellenkeller sein, heute morgen steht Fußball-Drittligist Preußen Münster aber wieder auf einem Abstiegsplatz. Das Team ging beim Tabellenletzten, der zweiten Mannschaft von Mainz 05, unter und verliert klar mit 1 zu 3. Preußen Trainer Benno Möhlmann spricht vom schlechtesten Spiel, dass er als Coach seiner Mannschaft gesehen hat. Ihn macht die Pleite in Mainz fassungslos. Am kommenden Wochenende ist dann der Hallesche FC im Preußen-Stadion zu Gast. Ein wichtiges Spiel, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.