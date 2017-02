26.02.17 - 09:19

Vinnum bleibt Fünfter in der A-Kreisliga Recklinghausen

Beim Karneval feiern heute schauen die Spieler von Westfalia Vinnum zufrieden auf ihr Spiel am Nachmittag zurück. Das war eine echt enge Kiste. In der Fußball A-Kreisliga Recklinghausen mussten die Vinnumer bis zur letzten Minute um den Sieg zittern - erst dann fiel das erlösende 2:0 gegen die Eintracht aus Datteln. Damit bleibt Vinnum auch weiterhin im Rennen um Platz 3 in der Liga - der Aufstieg ist für die Männer von der Lippe aber wohl nicht mehr drin. Dafür ist der Rückstand bis zu den Aufstiegsrängen einfach zu groß.