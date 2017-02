26.02.17 - 09:20

Zwischenbilanz der Messe "Bauen und Wohnen" in Lüdinghausen - Menschen suchen nach effektivem Einbruchsschutz

Um sich in den eigenen vier Wänden möglichst wohl zu fühlen, bekommen Sie an diesem Wochenende Tipps von Experten auf der Messe "Bauen und Wohnen" in Lüdinghausen. Die Zwischenbilanz der Veranstalter heute morgen zeigt: Die Besucher der Messe sind vor allem daran interessiert, wie sie sich ihr Eigenheim finanzieren können, wie sie ihr Haus sinnvoll dämmen um nicht zu viel Energie zu verbrauchen oder wie sie ihr Haus effektiv vor Einbrechern schützen. Dieses Thema sei aktuell wichtiger denn je. Denn die Einbruchszahlen im Kreis Coesfeld sind seit Jahren auf einem hohen Niveau. Rund 90 Aussteller sind an diesem Wochenende im Lüdinghauser Berufskolleg dabei. Die Messe geht noch bis heute Abend.