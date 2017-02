27.02.17 - 12:04

Bilanz der Messe "Bauen und Wohnen" in Lüdinghausen fällt gut aus

Der Kreis Coesfeld ist beliebt! Vor allem bei jungen Familien. Diese Bilanz ziehen heute morgen die Organisatoren der Messe "Bauen und Wohnen" in Lüdinghausen. Hier konnten sich Besucher am Wochenende Tipps rund um die eigenen vier Wände von Experten abholen. Trotz des Karnevalwochenendes waren die Gänge auf der Messe genauso voller Besucher wie in den vergangenen Jahren. Und dabei ging es bei vielen Besuchern vor allem darum, Neubauten zu finanzieren, sagt Andre Harbring von der Messe "Bauen und Wohnen".Neben dem guten Isolieren, um Energie zu sparen war aber auch der Einbruchsschutz ein Thema. Insgesamt sind die Aussteller zufrieden. Dass an Karneval so viele Menschen kommen, das sei nicht zu erwarten gewesen.