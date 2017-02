27.02.17 - 14:20

Polizeihund beißt Dülmener Randalierer in den Arm

Der Biss eine Polizeihundes hat einen Dülmener vor noch weiteren Dummheiten bewahrt. Der Mann hatte in einer Gaststätte an der Münsterstraße randaliert. Er beschimpfte und bedrohte Angestellte. Als der Chef versuchte durchzugreifen und dem Randalierer Hausverbot erteilt, wurd er nur noch wilder. Die Polizei rückte an - und wollte den Dülmener beruhigen. Als er auf die Beamten losging, biss der Polizeihund dem Dülmener in den Arm. Ein Arzt kümmerte sich um die Wunde und nahm dem Randalierer direkt eine Blutprobe ab. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren - unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen die Polizei.