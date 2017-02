27.02.17 - 12:02

3 Männer überfallen Selmer Spielhalle

Der Mitarbeiterin einer Spielhalle in Selm, direkt in der Kreisgrenze, steckt heute morgen noch der Schreck in den Knochen. 3 unbekannte Täter hatten sie am Sonntag während ihrer Schicht angegriffen. Sie forderten das Bargeld aus der Kasse, flohen anschließend und ließen die Mitarbeiterin leicht verletzt zurück. Rettungskräfte versorgten sie. Der Polizei beschrieb sie die Täter: Sie waren maskiert, sprachen deutsch und waren alle drei maximal 1, 65 Meter groß. Die Polizei ermittelt!