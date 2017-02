27.02.17 - 14:18

Baustelle in Seppenrade - B58 ab heute gesperrt

In Seppenrade müssen Sie ab heute Umwege in Kauf nehmen. Arbeiter haben vorhin Baustellenschilder auf der B58, zwischen der Halterner Straße und dem Kreisverkehr aufgestellt. Die Straße ist ab sofort gesperrt. Straßen NRW erneuert hier die Fahrbahn. Aus Dülmen und Olfen kommen Sie noch wie gewohnt nach Lüdinghausen - aus Haltern müssen Sie den Umweg durchs Dorf nehmen. Wenn die Arbeiten in Seppenrade abgeschlossen sind, dann beginnen in Lüdinghausen auf der Olfener Straße die Bauarbeiten. Insgesamt dauern die Arbeiten vorraussichtlich bis zum Jahresende.