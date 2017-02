27.02.17 - 16:53

Einbrecher in Senden lassen massives Einbruchswerkzeug zurück

Reiche Beute haben ausnahmsweise nicht Einbrecher gemacht - sondern diesmal Polizei in Senden. Unbekannte hatten versucht in eine Tankstelle an der Bundesstraße 235 einzubrechen. Dabei lösten sie allerdings Alarm aus. Die Einbrecher ließen alles stehen und liegen und machten sich ohne Beute aus dem Staub. Die Polizisten fanden massives Einbruchswerkzeug - darunter einen Vorschlaghammer, zwei Beile und eine Axt.