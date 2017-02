27.02.17 - 06:47

Hausarzt Rainer Heintzen aus Dülmen weiter vermisst

Seit vier Tagen fehlt von dem Dülmener Hausarzt Rainer Heintzen jede Spur. Menschen im gesamten Kreis Coesfeld sorgen sich um den Mann. Im Internet verbreiten sich die Suchaufrufe rasant schnell und deutschlandweit. Allein das "Vermissten-Foto" auf der Radio-Kiepenkerl-Facebookseite wurde mittlerweile über 3000 Mal geteilt.

Die Familie des Vermissten hat in sozialen Netzwerken jetzt Einzelheiten zu vergangenem Donnerstag veröffentlicht. Hier soll Rainer Heintzen gegen 13:30 Uhr in der Commerzbank an der Lüdinghauser Straße in Dülmen von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein. Nur zwei Minuten später habe er eine Mitarbeiterin angerufen. Sie solle alle seine Termine am Nachmittag absagen. Er sei krank. Als die Mitarbeiterin ihn kurz danach zurückrufen wollte, war sein Handy abgeschaltet. Die Polizei ermittelt weiter und sucht ihn. Sollten Sie etwas gesehen haben, melden Sie das bitte direkt bei der Polizei 02594-7930.