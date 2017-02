27.02.17 - 06:35

Karnevalsumzüge an Rosenmontag in Hohenholte und Nottuln

Heute stehen für viele Karnevalisten die Rosenmontagsumzüge Hohenholte, Nottuln oder Münster auf dem Programm.

In Nottuln geht es um 14:11 Uhr auf dem Parkplatz am Wellenfreibad los. 20 Wagen reihen sich nachher auf. Sie ziehen komplett durch den Ort bis zum Stiftsplatz. Hier gibt es hinterher eine offene Karnevalsfeier mit Bierwagen. Narren dürfen dabei keine Gläser mitbringen, damit sie sich nicht durch Scherben verletzen. Ansonsten ist das Sicherheitskonzept ziemlich locker. Es gibt keine Straßensperren, da die Straßen sowieso zu eng für mögliche Lastwagen-Anschläge wie bei dem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt wären.

Schon um 10:11 Uhr startet der Umzug am Festzelt in Hohenholte. Auf ein großes Sicherheitskonzept verzichten der Karnevalsverein und die Gemeinde Havixbeck. In einem so kleinen Ort passiere bestimmt nichts, sagt Andreas Overwaul vom Verein. Allerdings stellt sich die Freiwillige Feuerwehr am Ortseingang auf. Rund 15 Wagen sind dabei. Sie fahren rund um den Kindergarten. Die meisten Wagen ziehen hinterher weiter zum Karnevalsumzug nach Nottuln.