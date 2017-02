27.02.17 - 06:39

Reiszgasangriff bei Karneval in Havixbeck

Das war eine echt unschöne Szene auf der Havixbecker Karnevalsparty am Abend. Die Rettungskräfte mussten sechs verletzte Menschen nach einem Reizgas-Angriff versorgen. Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach dem Angreifer. Er hatte plötzlich angefangen, um sich zu sprühen. Zwei Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ansonsten sind Polizei und Rettungskräfte zufrieden. Bis auf dieser Ausnahme verliefen die Karnevalsfeiern in Goxel, Seppenrade und Havixbeck überwiegend friedlich. Karneval-Organisator Heinz Drewer war mit der Stimmung in Havixbeck bestens zufrieden. Die Besucher am Straßenrandhaben vor allem das Kinderprinzenpaar hochleben lassen.

Auch die Organisatoren in Seppenrade und Goxel sind zufrieden. 3500 Menschen waren in Goxel dabei. Das neue Konzept, den Umzug am Sonntag statt am Rosenmontag durchzuführen, habe sich bewährt.