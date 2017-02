28.02.17 - 06:34

Dülmener Arzt tot aufgefunden

Der vermisste Dülmener Arzt Rainer Heintzen ist am Abend in Dortmund leblos in seinem Auto aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei. Er wurde seit Donnerstag vermisst, nachdem er seine Arztpraxis in der Mittagspause verlassen und nicht mehr zurückgekehrt war. Nähere Informationen gibt es bisher nicht. Die Polizei ermittelt.