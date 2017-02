28.02.17 - 06:32

Brand in Halterner Pizzeria

Unterwegs durch die Halterner Innenstadt im Nachbarkreis Recklinghausen haben Autofahrer mitten in der Nacht Rauch und Flammen aus den Räumen einer Pizzeria steigen sehen. Sie alamierten die Feuerwehr. Sie löschte die Flammen und holte die Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen. Bisher steht fest: Das Feuer ist in dem Abstellraum der Pizzeria ausgebrochen. Der Qualm breitete sich schnell im ganzen Haus aus. Die Bewohner durften deshalb nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt jetzt, was das Feuer ausgelöst hat. Außerdem prüft ein Experte jetzt, wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können.