28.02.17 - 06:24

Karnevalsumzüge heute in Nordkirchen und Olfen

In Olfen und Nordkirchen geht es heute erst so richtig los mit Karneval feiern. In beiden Orten gibt es Karnevalsumzüge.

Die Olfener Narren starten um 14:11 Uhr an der Eversumer Straße. Wie in jedem Jahr reihen sich hier alle Wagen und Fußgruppen hintereinander auf. Zwei Wagen warten vorne, etwas abseits: Der Prinzenwagen und der des Elferrates. An ihnen ziehen heute Nachmittag alle Olfener Narren vorbei, sie bilden dann das Schlusslicht. Zwei Mal geht es durch die Stadt und hinterher ins Festzelt. Da die Veranstalter wieder tausende Besucher erwarten, sind viele Polizisten im Einsatz. Zudem ist die Innenstadt kurz vor dem Umzug komplett abgesperrt.

In Nordkirchen geht es erstmals schon eine halbe Stunde früher los, um 13:30 Uhr. Damit erfüllen die Veranstalter den Wunsch der Maximilian Kolbe Schule. Der Umzug endet nämlich auf ihrem Schulhof. In den Vorjahren hatten die Schüler davon nicht viel, da die Busse direkt im Anschluss gefahren sind. Jetzt können sie länger mitfeiern und Kamelle fangen. Die schmeissen die Narren heute von 12 Wagen in die Menge, dazu gibts noch viele Fußgruppen. Insgesamt dauert der Umzug ungefähr eine Stunde.