28.02.17 - 06:29

Sehr friedliche Karnevalsfeiern an Rosenmontag

Für einen Gast im Dülmener Karnevals-Festzelt endete die Party am Abend ziemlich früh. Andere Partygäste sahen, dass der Mann einen Schlagstock mit ins Zelt geschmuggelt hatte. Die Polizei holte ihn aus der Menge, stellte die Waffe sicher und verwies den Mann von der Feier. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Ansonsten verzeichnet die Polizei eine ruhige Rosenmontags-Partynacht. Bei den Parties, unter anderem in Olfen, Dülmen und Lüdinghausen sei es ungewöhnlich friedlich gewesen und das obwohl die Zelte genauso gut gefüllt waren wie in den vergangenen Jahren. Auch Michael Hofmann vom Deutschen Roten Kreuz im Kreis Coesfeld ist überrascht. Ein so ruhiges Karnevalsfest habe es seit Jahren nicht gegeben. Auch auf den Karnevalsumzügen in Hohenholte und Nottuln bei uns im Kreis lief alles ohne Zwischenfälle ab.